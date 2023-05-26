Минобороны назвало количество необходимых Украине F-16. Фото:

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Для звільнення окупованих територій від російських загарбників Україні потрібно 48 винищувачів F-16.

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Саме тому західним союзникам варто передати Україні чотири ескадрильї таких літаків. Про це Міністерства оборони України 26 травня повідомило в Twitter.

Чотири ескадрильї F-16 — це саме те, що нам потрібно для звільнення країни від агресора, — зазначили у відомстві.

Раніше в Повітряних силах ЗСУ заявляли, що західні винищувачі дозволять Україні завоювати перевагу в повітрі та покрити територію, куди не дістають наземні системи української ППО.

Наземні системи протиповітряної оборони перекриватимуть стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. Винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет, бо тут необхідні ЗРК Patriot та Samp-T. Однак F-16 будуть захищати повітряний простір України від крилатих ракет як Х-101, «Калібр» та дронів-камікадзе типу «Шахед».

Нагадаємо, 15 травня під час 12-го засідання у форматі «Рамштайн» союзники України погодили навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію у сфері навчання льотчиків з України.