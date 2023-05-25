Глава Пентагону Ллойд Остін. Фото:

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Навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16, погодили союзники України під час 12-го засідання у форматі «Рамштайн».

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Данія та Нідерланди очолили європейську коаліцію у сфері навчання льотчиків Повітряних сил ЗСУ. Дали згоду доєднатися до коаліції Норвегія, Польща, Бельгія та Португалія. В наступні тижні буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура. Про це 25 травня заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін.

Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи, — зазначив він.

Глава Пентагону також висловив сподівання, що до місії навчання українських пілотів долучаться й інші країни, бо це є «важливим прикладом відданості підтримці України».

Також стало відомо, що Литва оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, який зокрема включатиме протидронове обладнання та боєприпаси.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що приблизно 20 українських пілотів розпочнуть перший етап навчання на F-16 у Великій Британії. Це будуть базові наземні тренування українських пілотів, після яких вони будуть готові до більш спеціалізованої підготовки з управління винищувачами.