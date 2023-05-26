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Авария на ЗАЭС – разведка сообщила о намерении россиян устроить масштабную провокацию
Авария на ЗАЭС — разведка сообщила о намерении россиян устроить масштабную провокациюhttps://racurs.ua/n183471-avariya-na-zaes-razvedka-soobschila-o-namerenii-rossiyan-ustroit-masshtabnuu-provokaciu.htmlРакурс
У найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — вони імітуватимуть аварію на Запорізькій атомній електростанції.
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Про це попереджає українська розвідка.
Окупанти спершу вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а потім оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. Таким чином вони хочуть спровокувати міжнародні перевірки та спинити контрнаступ Сил оборони України.
У ГУР додали, що задля того, щоб приховати свої дії, росія зірвала сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.
Водночас московити по всій лінії фронту, зокрема на сході і в напрямку українського Донбасу, готують імітації хімічних атак з боку України.
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