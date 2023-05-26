Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авария на ЗАЭС – разведка сообщила о намерении россиян устроить масштабную провокацию

Авария на ЗАЭС — разведка сообщила о намерении россиян устроить масштабную провокацию

26 мая 2023, 21:52
999

У найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — вони імітуватимуть аварію на Запорізькій атомній електростанції.


.

Про це попереджає українська розвідка.

Окупанти спершу вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а потім оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. Таким чином вони хочуть спровокувати міжнародні перевірки та спинити контрнаступ Сил оборони України.

У ГУР додали, що задля того, щоб приховати свої дії, росія зірвала сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Водночас московити по всій лінії фронту, зокрема на сході і в напрямку українського Донбасу, готують імітації хімічних атак з боку України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров