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Аварія на ЗАЕС - розвідка повідомила про намір росіян влаштувати масштабну провокацію
Аварія на ЗАЕС — розвідка повідомила про намір росіян влаштувати масштабну провокаціюhttps://racurs.ua/ua/n183471-avariya-na-zaes-rozvidka-povidomyla-pro-namir-rosiyan-vlashtuvaty-masshtabnu-provokaciu.htmlРакурс
У найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — вони імітуватимуть аварію на Запорізькій атомній електростанції.
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Про це попереджає українська розвідка.
Окупанти спершу вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а потім оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. Таким чином вони хочуть спровокувати міжнародні перевірки та спинити контрнаступ Сил оборони України.
У ГУР додали, що задля того, щоб приховати свої дії, росія зірвала сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.
Водночас московити по всій лінії фронту, зокрема на сході і в напрямку українського Донбасу, готують імітації хімічних атак з боку України.
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