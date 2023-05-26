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Аварія на ЗАЕС - розвідка повідомила про намір росіян влаштувати масштабну провокацію

Аварія на ЗАЕС — розвідка повідомила про намір росіян влаштувати масштабну провокацію

26 тра 2023, 21:52
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У найближчі години росіяни готують масштабну провокацію — вони імітуватимуть аварію на Запорізькій атомній електростанції.


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Про це попереджає українська розвідка.

Окупанти спершу вдарять безпосередньо по території ЗАЕС, а потім оголосять про аварійний витік радіоактивних речовин. Таким чином вони хочуть спровокувати міжнародні перевірки та спинити контрнаступ Сил оборони України.

У ГУР додали, що задля того, щоб приховати свої дії, росія зірвала сьогодні ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

Водночас московити по всій лінії фронту, зокрема на сході і в напрямку українського Донбасу, готують імітації хімічних атак з боку України.

Джерело: Ракурс


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