Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия попадания в Бердянске, скриншот видео
В Бердянске произошел еще один мощный «прилет» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183494-v-berdyanske-proizoshel-esche-odin-moschnyy-prilet-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 27 травня, стався ще один потужний «приліт» по окупантах.
.
Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.
Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель, — вказано в повідомленні.
На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що в одному з районів міста піднімається потужний стовп диму.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Бердянську відбулося влучання в об'єкт поблизу порту, ймовірно — у полігон російських окупантів.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...