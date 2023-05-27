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Ракурс
Последствия попадания в Бердянске, скриншот видео

В Бердянске произошел еще один мощный «прилет» (ВИДЕО)

27 мая 2023, 15:36
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 27 травня, стався ще один потужний «приліт» по окупантах.


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Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель, — вказано в повідомленні.

На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що в одному з районів міста піднімається потужний стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Бердянську відбулося влучання в об'єкт поблизу порту, ймовірно — у полігон російських окупантів.

Источник: Ракурс


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