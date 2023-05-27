Последствия попадания в Бердянске, скриншот видео

https://racurs.ua/n183494-v-berdyanske-proizoshel-esche-odin-moschnyy-prilet-video.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 27 травня, стався ще один потужний «приліт» по окупантах.

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Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель, — вказано в повідомленні.

На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що в одному з районів міста піднімається потужний стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Бердянську відбулося влучання в об'єкт поблизу порту, ймовірно — у полігон російських окупантів.