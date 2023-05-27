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Наслідки влучання у Бердянську, скріншот відео
У Бердянську стався ще один потужний «приліт» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183494-u-berdyansku-sche-odyn-potujnyy-prylit-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 27 травня, стався ще один потужний «приліт» по окупантах.
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Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.
Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель, — вказано в повідомленні.
На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що в одному з районів міста піднімається потужний стовп диму.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Бердянську відбулося влучання в об'єкт поблизу порту, ймовірно — у полігон російських окупантів.
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