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Ракурс
Наслідки влучання у Бердянську, скріншот відео

У Бердянську стався ще один потужний «приліт» (ВІДЕО)

27 тра 2023, 15:36
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У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сьогодні, 27 травня, стався ще один потужний «приліт» по окупантах.


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Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель, — вказано в повідомленні.

На опублікованих у соцмережах відео можна побачити, що в одному з районів міста піднімається потужний стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Бердянську відбулося влучання в об'єкт поблизу порту, ймовірно — у полігон російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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