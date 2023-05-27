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Ракурс
Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео

Беспилотники «Армии дронов» уничтожили «Град» в окрестностях Бахмута (ВИДЕО)

27 мая 2023, 17:08
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Українські спецпризначенці двома потужними безпілотниками-камікадзе «Пегас» від «Армії дронів» знищили російський «Град» на околицях Бахмута.


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Про це сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, опублікувавши відповідне відео.

Обстрілявши позиції наших військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися. Але це складно зробити, коли працюють «Пегаси». Одна «пташка» влученням у ходову частину зупинила «Град», інша — остаточно добила.

Міністр додав, що завдяки донатам, які можна зробити через UNITED24 або на головному екрані «Дії», таких дронів незабаром буде ще більше.

Источник: Ракурс


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