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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
Беспилотники «Армии дронов» уничтожили «Град» в окрестностях Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183497-bespilotniki-armii-dronov-unichtojili-grad-v-okrestnostyah-bahmuta-video.htmlРакурс
Українські спецпризначенці двома потужними безпілотниками-камікадзе «Пегас» від «Армії дронів» знищили російський «Град» на околицях Бахмута.
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Про це сьогодні, 27 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров, опублікувавши відповідне відео.
Обстрілявши позиції наших військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися. Але це складно зробити, коли працюють «Пегаси». Одна «пташка» влученням у ходову частину зупинила «Град», інша — остаточно добила.
Міністр додав, що завдяки донатам, які можна зробити через UNITED24 або на головному екрані «Дії», таких дронів незабаром буде ще більше.
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