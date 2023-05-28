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Россияне ударили по инфраструктурному объекту Житомирской области, фото: «Новинарня»
Рашисты нанесли удар по инфраструктурному объекту в Житомирской области — ОВАhttps://racurs.ua/n183509-rashisty-nanesli-udar-po-infrastrukturnomu-obektu-v-jitomirskoy-oblasti-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 травня, під час повітряної тривоги завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Житомирської ОВА.
Сьогодні під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Було чутно вибухи, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що за попередніми даними жертв та постраждалих немає.
Також про завдані російською повітряною атакою пошкодження на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось, — зазначив він.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54.
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