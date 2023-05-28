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Ракурс
Росіяни вдарили по інфраструктурному об’єкту на Житомирщині, фото: «Новинарня»

Рашисти завдали удару по інфраструктурному об'єкту на Житомирщині — ОВА

28 тра 2023, 09:59
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Російські загарбники сьогодні, 28 травня, під час повітряної тривоги завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Житомирської ОВА.

Сьогодні під час повітряної тривоги ворог наніс удар по одному з інфраструктурних об'єктів на Житомирщині. Було чутно вибухи, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Також про завдані російською повітряною атакою пошкодження на своїй Фейсбук-сторінці повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось, — зазначив він.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе — 54.

Джерело: Ракурс


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