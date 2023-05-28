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Ракурс
Последствия российских обстрелов Никополя, фото: Сергей Лысак

Рашисты из тяжелой артиллерии дважды обстреляли Никополь (ФОТО)

28 мая 2023, 10:56
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Російські загарбники з важкої артилерії двічі протягом ночі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.


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Про це сьогодні, 28 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди, а також пошкоджені газопровід і лінія електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих — це головне. Бо люди — найцінніше, — зазначив Лисак.

Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, цієї ночі рашисти також запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе.

Источник: Ракурс


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