Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Російські загарбники з важкої артилерії двічі протягом ночі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.

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Про це сьогодні, 28 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди, а також пошкоджені газопровід і лінія електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих — це головне. Бо люди — найцінніше, — зазначив Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі рашисти також запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе.