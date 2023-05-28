Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото: Сергій Лисак

Рашисти з важкої артилерії двічі обстріляли Нікополь (ФОТО)

28 тра 2023, 10:56
999

Російські загарбники з важкої артилерії двічі протягом ночі обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області.


.

Про це сьогодні, 28 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок обстрілів потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди, а також пошкоджені газопровід і лінія електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих — це головне. Бо люди — найцінніше, — зазначив Лисак.

Наслідки російських обстрілів Нікополя, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, цієї ночі рашисти також запустили проти України рекордну кількість дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів