Ракурсhttps://racurs.ua/
Сбитый «Шахед», фото: ГПСУ
Пограничники ночью сбили «шахеда» на Черниговщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183518-pogranichniki-nochu-sbili-shaheda-na-chernigovschine-video.htmlРакурс
На Чернігівщині вночі прикордонники вночі збили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».
.
Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі рашисти використали нетрадиційні маршрути для дронів-камікадзе, намагаючись обійти протиповітряну оборону на України. Всього було запущено 54 БПЛА, 52 з яких збили.
Ключевые изменения, касающиеся сделок купли-продажи недвижимого имущества
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...