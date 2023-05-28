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Збитий «Шахед», фото: ДПСУ
Прикордонники вночі збили «шахеда» на Чернігівщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183518-prykordonnyky-vnochi-zbyly-shaheda-na-chernigivschyni-video.htmlРакурс
На Чернігівщині вночі прикордонники вночі збили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».
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Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.
Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, цієї ночі рашисти використали нетрадиційні маршрути для дронів-камікадзе, намагаючись обійти протиповітряну оборону на України. Всього було запущено 54 БПЛА, 52 з яких збили.
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