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Ракурс
Збитий «Шахед», фото: ДПСУ

Прикордонники вночі збили «шахеда» на Чернігівщині (ВІДЕО)

28 тра 2023, 14:32
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На Чернігівщині вночі прикордонники вночі збили ворожий дрон-камікадзе типу «Шахед».


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Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідне відео.

Виявивши ціль, бійці відкрили вогонь зі стрілецької зброї та інших наявних засобів ураження. Дрон вибухнув і впав у полі, не долетівши до визначеної цілі, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі рашисти використали нетрадиційні маршрути для дронів-камікадзе, намагаючись обійти протиповітряну оборону на України. Всього було запущено 54 БПЛА, 52 з яких збили.

Джерело: Ракурс


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