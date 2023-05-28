Росіяни в ніч на 28 травня здійсниили масовану атаку «шахедами» по Україні, фото: «Корреспондент»

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Російська армія під час нічної атаки використала нетрадиційні маршрути для дронів-камікадзе Shahed-136/131, щоб обійти протиповітряну оборону на півдні України.

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Про це сьогодні, 28 травня, в ефірі національного телемарафону розповіла керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Маршрути цих літальних апаратів пролягали дещо нетрадиційно. Вони намагалися максимально обійти південну ППО, доказом цього є те, що вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні, — зазначила Гуменюк.

За її словами, такі дії ворога свідчать про пошук ним нової тактики.

Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху «шахедів». А ми проводжуємо вивчати нові підходи у тактиці, щоб бути максимально ефективними, — зазначила вона.

Нагадаємо, в ніч на 28 травня росіяни атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131 з кількох напрямків. Загалом зафіксовано пуски 54 дронів, 52 з яких збили.

Джерело: «Укрінформ»