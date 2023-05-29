Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Киевщине раздаются взрывы — работает ПВО, россия атакует ракетами

На Киевщине раздаются взрывы — работает ПВО, россия атакует ракетами (ФОТО)

29 мая 2023, 11:38
999

Повітряна тривога оголошена у Києві 29 травня. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в центральних районах столиці.


.

Вибухи в центральних районах Києва. Залишайтеся в укриттях… Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів, — вказав Кличко.

По Києву, попередньо, за даними ЗМІ, воєнні злочинці рф ведуть вогонь балістикою, «Іскандер» та С-300.

В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце, — додав згодом Кличко.

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров