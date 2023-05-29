На Київщині лунають вибухи — працює ППО, росія атакує ракетами

https://racurs.ua/ua/n183548-na-kyyivschyni-lunaut-vybuhy-pracuie-ppo-rosiya-atakuie-raketamy.html

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Повітряна тривога оголошена у Києві 29 травня. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в центральних районах столиці.

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Вибухи в центральних районах Києва. Залишайтеся в укриттях… Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів, — вказав Кличко.

По Києву, попередньо, за даними ЗМІ, воєнні злочинці рф ведуть вогонь балістикою, «Іскандер» та С-300.

В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце, — додав згодом Кличко.

Рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.