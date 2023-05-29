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В Подольском районе Киева пожар, в Деснянском работала ПВО - Кличко
В Подольском районе Киева пожар, в Деснянском работала ПВО — Кличкоhttps://racurs.ua/n183549-v-podolskom-rayone-kieva-pojar-v-desnyanskom-rabotala-pvo-klichko.htmlРакурс
Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. В Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загорівся дах двоповерхової будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, — вказав Кличко.
В Подільському районі Києва вдалося локалізувати пожежу на даху двоповерхової будівлі.
Також вибухи, які мешканці міста чули в Деснянському районі столиці, були роботою ППО, додав Кличко.
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