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Ракурс
У Подільському районі Києва пожежа, у Деснянському працювало ППО - Кличко

У Подільському районі Києва пожежа, у Деснянському працювала ППО — Кличко

29 тра 2023, 11:59
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Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. В Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загорівся дах двоповерхової будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.


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Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, — вказав Кличко.

В Подільському районі Києва вдалося локалізувати пожежу на даху двоповерхової будівлі.

Також вибухи, які мешканці міста чули в Деснянському районі столиці, були роботою ППО, додав Кличко.

Джерело: Ракурс


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