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У Подільському районі Києва пожежа, у Деснянському працювало ППО - Кличко
У Подільському районі Києва пожежа, у Деснянському працювала ППО — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n183549-u-podilskomu-rayoni-kyieva-pojeja-u-desnyanskomu-pracuvalo-ppo-klychko.htmlРакурс
Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. В Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загорівся дах двоповерхової будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, — вказав Кличко.
В Подільському районі Києва вдалося локалізувати пожежу на даху двоповерхової будівлі.
Також вибухи, які мешканці міста чули в Деснянському районі столиці, були роботою ППО, додав Кличко.
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