У Подільському районі Києва пожежа, у Деснянському працювало ППО - Кличко

https://racurs.ua/ua/n183549-u-podilskomu-rayoni-kyieva-pojeja-u-desnyanskomu-pracuvalo-ppo-klychko.html

Ракурс

Ракетна атака воєнних злочинців росії триває у Києві 29 травня. В Подільському районі Києва внаслідок падіння уламків загорівся дах двоповерхової будівлі. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці, — вказав Кличко.

В Подільському районі Києва вдалося локалізувати пожежу на даху двоповерхової будівлі.

Також вибухи, які мешканці міста чули в Деснянському районі столиці, були роботою ППО, додав Кличко.