Украина вернула тела 79 погибших героев

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Украина вернула тела 79 погибших защитников. Фото:
Украина вернула тела 79 погибших героевhttps://racurs.ua/n183587-ukraina-vernula-tela-79-pogibshih-geroev.htmlРакурс
Україна повернула тіла ще 79 загиблих захисників.
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У вівторок, 30 травня, між Україною та країною-агресором російською федерацією пройшла чергова передача тіл військових. Тіла героїв передали із тимчасово окупованих територій України. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.
Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців, — зазначили у відомстві.
Чиновники додали, що тіла загиблих передадуть рідним для належного поховання.
Нагадаємо, у травні пошукові групи уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, зуміли знайти 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх знайшли у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
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