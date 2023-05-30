Україна повернула тіла 79 загиблих героїв

Україна повернула тіла 79 загиблих захисників. Фото:

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Україна повернула тіла ще 79 загиблих захисників.

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У вівторок, 30 травня, між Україною та країною-агресором російською федерацією пройшла чергова передача тіл військових. Тіла героїв передали із тимчасово окупованих територій України. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції.

Сьогодні вдалося повернути додому тіла 79 загиблих українських оборонців, — зазначили у відомстві.

Чиновники додали, що тіла загиблих передадуть рідним для належного поховання.

Нагадаємо, у травні пошукові групи уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, зуміли знайти 50 тіл зниклих безвісти українців. Їх знайшли у Донецькій, Луганській та Харківській областях.