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Ракурс
На Кубани горел нефтеперерабатывающий завод — россияне говорят об атаке дронов

На Кубани горел нефтеперерабатывающий завод — россияне говорят об атаке дронов (ВИДЕО)

31 мая 2023, 08:25
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Афіпський нафтопереробний завод горів у Краснодарському краї росії. Ймовірна причина виникнення пожежі — попадання безпілотників.


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Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Телеграм.

У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина — приліт БПЛА, — написав чиновник рф.

За інформацією Телеграм-каналів, атака безпілотників сталася близько 3.00.

Завод був оповитий полум’ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів, — пише канал.

На відео, ймовірно, зафіксовано «приліт» БПЛА по заводу.

Близько 4.40 російський губернатор стверджував, що пожежу вдалося погасити.

Источник: Ракурс


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