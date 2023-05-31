На Кубані горів нафтопереробний завод — росіяни кажуть про атаку дронів

https://racurs.ua/ua/n183614-na-kubani-goriv-naftopererobnyy-zavod-rosiyany-kajut-pro-ataku-droniv-video.html

Ракурс

Афіпський нафтопереробний завод горів у Краснодарському краї росії. Ймовірна причина виникнення пожежі — попадання безпілотників.

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Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Телеграм.

У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина — приліт БПЛА, — написав чиновник рф.

За інформацією Телеграм-каналів, атака безпілотників сталася близько 3.00.

Завод був оповитий полум’ям і димом. Потужний вибух було чути за кілька кілометрів, — пише канал.

На відео, ймовірно, зафіксовано «приліт» БПЛА по заводу.

Близько 4.40 російський губернатор стверджував, що пожежу вдалося погасити.