Армия рф взорвала дорогу близ пункта пропуска «Три сестры» на границе

https://racurs.ua/n183623-armiya-rf-vzorvala-dorogu-bliz-punkta-propuska-tri-sestry-na-granice-video.html

Ракурс

Армія росії підірвала автомобільну дорогу в районі контрольно-пропускного пункту «Три сестри», розташованому на стику кордонів України, країни-агресора рф і підконтрольної рф білорусі.

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Про це повідомили пропагандистські Телеграм-канали окупантів.

Пропаганда пише про «танконебезпечний» напрямок. На відео видно потужний вибух поблизу монументу «Три сестри», розташованого неподалік села Сеньківка у Чернігівської області.

Москва стверджує, що це має «завадити диверсійно-розвідувальним групам потрапити на територію рф з боку України».

Волонтерська OSINT-спільнота GeoConfirmed геолокувала місце вибуху: йдеться про ділянку на кордоні трьох країн неподалік села Сеньківка. Визначити ступінь пошкодження траси за наведеними кадрами неможливо.