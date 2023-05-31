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Армія рф підірвала дорогу біля пункту пропуску “Три сестри” на кордоні

Армія рф підірвала дорогу біля пункту пропуску «Три сестри» на кордоні (ВІДЕО)

31 тра 2023, 11:58
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Армія росії підірвала автомобільну дорогу в районі контрольно-пропускного пункту «Три сестри», розташованому на стику кордонів України, країни-агресора рф і підконтрольної рф білорусі.


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Про це повідомили пропагандистські Телеграм-канали окупантів.

Пропаганда пише про «танконебезпечний» напрямок. На відео видно потужний вибух поблизу монументу «Три сестри», розташованого неподалік села Сеньківка у Чернігівської області.

Москва стверджує, що це має «завадити диверсійно-розвідувальним групам потрапити на територію рф з боку України».

Волонтерська OSINT-спільнота GeoConfirmed геолокувала місце вибуху: йдеться про ділянку на кордоні трьох країн неподалік села Сеньківка. Визначити ступінь пошкодження траси за наведеними кадрами неможливо.

Джерело: Ракурс


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