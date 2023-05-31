Зеленский подписал указ о назначении Кипера главой Одесской ОГА

Владимир Зеленский

https://racurs.ua/n183634-zelenskiy-podpisal-ukaz-o-naznachenii-kipera-glavoy-odesskoy-oga.html

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Володимир Зеленський, президент України, призначив екс-очільника прокуратури Києва Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.

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Відповідний указ № 312/2023 від 30 травня оприлюднений на сайті президента.

Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, — вказано в указі.

Кіпер народився в 1980 році в селі Тимкове Кодимського району Одеської області. На роботу до органів прокуратури прийшов у 2001 році. У 2002 році він закінчив Одеську юридичну академію. У 2015 році як самовисуванець балотувався до Одеської міськради, але вибори програв. З 2020 року обіймав посаду керівника прокуратури Києва.

У 2014 році його включили до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади», проте у 2019 році суд визнав люстрацію Кіпера безпідставною.