Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский

Зеленский подписал указ о назначении Кипера главой Одесской ОГА

31 мая 2023, 16:40
999

Володимир Зеленський, президент України, призначив екс-очільника прокуратури Києва Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.


.

Відповідний указ № 312/2023 від 30 травня оприлюднений на сайті президента.

Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, — вказано в указі.

Кіпер народився в 1980 році в селі Тимкове Кодимського району Одеської області. На роботу до органів прокуратури прийшов у 2001 році. У 2002 році він закінчив Одеську юридичну академію. У 2015 році як самовисуванець балотувався до Одеської міськради, але вибори програв. З 2020 року обіймав посаду керівника прокуратури Києва.

У 2014 році його включили до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади», проте у 2019 році суд визнав люстрацію Кіпера безпідставною.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров