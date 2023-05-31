Зеленський підписав указ про призначення Кіпера головою Одеської ОДА

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Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про призначення Кіпера головою Одеської ОДАhttps://racurs.ua/ua/n183634-zelenskyy-pidpysav-ukaz-pro-pryznachennya-kipera-golovou-odeskoyi-oda.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, призначив екс-очільника прокуратури Києва Олега Кіпера головою Одеської обласної державної адміністрації.
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Відповідний указ № 312/2023 від 30 травня оприлюднений на сайті президента.
Призначити Кіпера Олега Олександровича головою Одеської обласної державної адміністрації, — вказано в указі.
Кіпер народився в 1980 році в селі Тимкове Кодимського району Одеської області. На роботу до органів прокуратури прийшов у 2001 році. У 2002 році він закінчив Одеську юридичну академію. У 2015 році як самовисуванець балотувався до Одеської міськради, але вибори програв. З 2020 року обіймав посаду керівника прокуратури Києва.
У 2014 році його включили до переліку осіб, яким заборонено обіймати державні посади, відповідно до закону «Про очищення влади», проте у 2019 році суд визнав люстрацію Кіпера безпідставною.
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