В ГУР подтвердили предоставление Трубицыну письма для выезда из Украины

Владислав Трубицын, фото: ТСН

https://racurs.ua/n183642-v-gur-podtverdili-predostavlenie-trubicinu-pisma-dlya-vyezda-iz-ukrainy.html

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У Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України прокоментували опубліковану нещодавно у ЗМІ інформацію про те, що обвинувачений у справі про хабарництво депутат Київради Владислав Трубіцин, який вже двічі не з’являвся на засідання Вищого антикорупційного суду, зміг виїхати за кордон у травні завдяки листу за підписом керівника ГУР Кирила Буданова.

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Про це повідомляє видання «Радіо Свобода» з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова.

Такий лист був виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру, можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше, — зазначив Юсов.

Нагадаємо, за інформацією проекту «Радіо Свобода» «Схеми», Трубіцин виїхав з України близько 19.00 13 травня у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська» на власному автомобілі Mercedes S 600.

Джерело: «Радіо Свобода»