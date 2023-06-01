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Сильный взрыв прогремел в Белгороде
Сильный взрыв прогремел в Белгороде (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183673-silnyy-vzryv-progremel-v-belgorode-video.htmlРакурс
Сильний вибух пролунав 1 червня у Бєлгороді. Над російським містом здійнявся чорний дим. За попередніми даними ЗМІ, є потерпілий.
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Офіційної інформації влада поки не публікувала.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, вибух стався у великому житловому районі міста Харківської Гори.
Нагадаємо, раніше сьогодні кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відео, на якому російська ТОС «Солцепек» веде вогонь по російському містечку Щебекіно, навіть не закінчивши евакуацію громадян.
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