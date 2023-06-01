Сильный взрыв прогремел в Белгороде

https://racurs.ua/n183673-silnyy-vzryv-progremel-v-belgorode-video.html

Ракурс

Сильний вибух пролунав 1 червня у Бєлгороді. Над російським містом здійнявся чорний дим. За попередніми даними ЗМІ, є потерпілий.

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Офіційної інформації влада поки не публікувала.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, вибух стався у великому житловому районі міста Харківської Гори.

Нагадаємо, раніше сьогодні кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відео, на якому російська ТОС «Солцепек» веде вогонь по російському містечку Щебекіно, навіть не закінчивши евакуацію громадян.