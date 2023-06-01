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Ракурс
Сильний вибух пролунав у Бєлгороді

Сильний вибух пролунав у Бєлгороді (ВІДЕО)

1 чер 2023, 16:58
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Сильний вибух пролунав 1 червня у Бєлгороді. Над російським містом здійнявся чорний дим. За попередніми даними ЗМІ, є потерпілий.


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Офіційної інформації влада поки не публікувала.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, вибух стався у великому житловому районі міста Харківської Гори.

Нагадаємо, раніше сьогодні кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відео, на якому російська ТОС «Солцепек» веде вогонь по російському містечку Щебекіно, навіть не закінчивши евакуацію громадян.

Джерело: Ракурс


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