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Сильний вибух пролунав у Бєлгороді
Сильний вибух пролунав у Бєлгороді (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183673-sylnyy-vybuh-prolunav-u-bielgorodi-video.htmlРакурс
Сильний вибух пролунав 1 червня у Бєлгороді. Над російським містом здійнявся чорний дим. За попередніми даними ЗМІ, є потерпілий.
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Офіційної інформації влада поки не публікувала.
Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, вибух стався у великому житловому районі міста Харківської Гори.
Нагадаємо, раніше сьогодні кореспондент Андрій Цаплієнко оприлюднив відео, на якому російська ТОС «Солцепек» веде вогонь по російському містечку Щебекіно, навіть не закінчивши евакуацію громадян.
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