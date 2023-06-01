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ВСУ получили боеприпасы для танков Leopard от Германии
ВСУ получили боеприпасы для танков Leopard от Германииhttps://racurs.ua/n183679-vsu-poluchili-boepripasy-dlya-tankov-leopard-ot-germanii.htmlРакурс
Збройні сили України отримали новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди увійшли:
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боєприпаси для танків Leopard;
дві вантажівки 8×8 HX81;
сім гусеничних й дистанційно керованих машин THEMIS (призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху).
Окрім цього, Берлін планує передати 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 та 66 бронетранспортерів.
Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки для України.
Зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди говорили, що мають бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить свій внесок у це. Як це виглядатиме в конкретних термінах, ми маємо обговорити. Ми вже давно про це говоримо, — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про надання Україні гарантій безпеки.
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Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
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