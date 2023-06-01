ВСУ получили боеприпасы для танков Leopard от Германии

Збройні сили України отримали новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди увійшли:

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Окрім цього, Берлін планує передати 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 та 66 бронетранспортерів.

Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки для України.

Зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди говорили, що мають бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить свій внесок у це. Як це виглядатиме в конкретних термінах, ми маємо обговорити. Ми вже давно про це говоримо, — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про надання Україні гарантій безпеки.