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Ракурс
ЗСУ отримали боєприпаси для танків Leopard від Німеччини

ЗСУ отримали боєприпаси для танків Leopard від Німеччини

1 чер 2023, 18:58
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Збройні сили України отримали новий пакет військової допомоги від Німеччини. Туди увійшли:


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  • боєприпаси для танків Leopard;

  • дві вантажівки 8×8 HX81;

  • сім гусеничних й дистанційно керованих машин THEMIS (призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху).

Окрім цього, Берлін планує передати 64 гусеничних всюдиходи Bandvagn 206 та 66 бронетранспортерів.

Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки для України.

Зараз ми робимо свій внесок у підтримку України. Ми завжди говорили, що мають бути гарантії мирного порядку після війни. Німеччина зробить свій внесок у це. Як це виглядатиме в конкретних термінах, ми маємо обговорити. Ми вже давно про це говоримо, — сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, відповідаючи на запитання про надання Україні гарантій безпеки.

Джерело: Ракурс


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