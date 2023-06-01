Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украина имеет достаточно возможностей для освобождения территорий — Столтенберг

Украина имеет достаточно возможностей для освобождения территорий — Столтенберг

1 июн 2023, 20:40
999

Країни НАТО надали Збройних силам України вдосталь військової допомоги для звільнення захоплених росією територій, але готові робити ще більше для допомоги Києву.


.

Про це під час прес-конференції в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

НАТО надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території. Але нам треба робити більше, — вказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Він наголосив, що країни НАТО розробляють багаторічний пакет підтримки Києва зі значним фінансуванням.

Це забезпечить Києву стримування й оборону на довгостроковий період, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО, — наголосив Столтенберг.

З його слів, під час зустрічі в Осло також було обговорено підвищення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.

Це буде значним кроком, який допоможе нам створити спільний консультативний форум з Україною. Україна буде рівною за столом перемовин. Це також допоможе обговорювати питання безпеки, — пояснив генсек НАТО.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров