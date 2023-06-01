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Україна зараз має вдосталь спроможностей для звільнення територій — Столтенберг
Україна зараз має вдосталь спроможностей для звільнення територій — Столтенбергhttps://racurs.ua/ua/n183684-ukrayina-zaraz-maie-vdostal-spromojnostey-dlya-zvilnennya-terytoriy-stoltenberg.htmlРакурс
Країни НАТО надали Збройних силам України вдосталь військової допомоги для звільнення захоплених росією територій, але готові робити ще більше для допомоги Києву.
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Про це під час прес-конференції в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
НАТО надає безпрецедентну допомогу. Я впевнений, що Україна зараз має достатньо спроможностей, щоб звільнити окуповані території. Але нам треба робити більше, — вказав генсек Північноатлантичного альянсу.
Він наголосив, що країни НАТО розробляють багаторічний пакет підтримки Києва зі значним фінансуванням.
Це забезпечить Києву стримування й оборону на довгостроковий період, а також допоможе відбудувати сектор безпеки та оборони під час переходу від доктрин, обладнання й навчання радянської ери до повної сумісності з НАТО, — наголосив Столтенберг.
З його слів, під час зустрічі в Осло також було обговорено підвищення рівня комісії НАТО-Україна до рівня Ради НАТО-Україна.
Це буде значним кроком, який допоможе нам створити спільний консультативний форум з Україною. Україна буде рівною за столом перемовин. Це також допоможе обговорювати питання безпеки, — пояснив генсек НАТО.
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