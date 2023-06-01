Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Как ВСУ уничтожают окопы рф, показали Сухопутные войска

Как ВСУ уничтожают окопы рф, показали Сухопутные войска (ВИДЕО)

1 июн 2023, 20:58
999

Воїни 24-го Окремого штурмового батальйону «Айдар», який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили окопи окупаційної армії росії на Бахмутському напрямку.


.

Про це 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Телеграм.

Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, — вказав Сирський.

Він додав, що ліквідацією загарбників займалася аеророзвідка 24-го батальйону «Айдар».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров