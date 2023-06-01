Як ЗСУ знищують російські окопи, показали Сухопутні війська

https://racurs.ua/ua/n183685-yak-zsu-znyschuut-rosiyski-okopy-pokazaly-suhoputni-viyska-video.html

Ракурс

Воїни 24-го Окремого штурмового батальйону «Айдар», який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили окопи окупаційної армії росії на Бахмутському напрямку.

.

Про це 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Телеграм.

Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, — вказав Сирський.

Він додав, що ліквідацією загарбників займалася аеророзвідка 24-го батальйону «Айдар».