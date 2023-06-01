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Як ЗСУ знищують російські окопи, показали Сухопутні війська

Як ЗСУ знищують російські окопи, показали Сухопутні війська (ВІДЕО)

1 чер 2023, 20:58
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Воїни 24-го Окремого штурмового батальйону «Айдар», який входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили окопи окупаційної армії росії на Бахмутському напрямку.


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Про це 1 червня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Телеграм.

Ворог перейшов до оборони. Спостерігається значне зменшення будь-яких активних дій ворога при збільшенні кількості обстрілів з важкого озброєння, в основному з артилерії та мінометів, — вказав Сирський.

Він додав, що ліквідацією загарбників займалася аеророзвідка 24-го батальйону «Айдар».

Джерело: Ракурс


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