Новые бригады «Гвардии наступления» анонсировали в МВД

МВД создаст новые бригады «Гвардии наступления», фото: Киевская ОВА

https://racurs.ua/n183701-novye-brigady-gvardii-nastupleniya-anonsirovali-v-vms.html

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко анонсував формування нових бригад «Гвардії наступу», які створюватимуть у міру обробки відповідних заявок від громадян.

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Про це Клименко заявив в інтерв’ю «BBC News Україна».

Це кілька десятків тисяч, близько 40 (заявок від громадян — ред.). Заявки ми ще опрацьовуємо, тому що нові бригади будуть ще формуватись, — зазначив Клименко.

За словами Клименка, на сьогодні повністю сформовані і готові діяти вісім бригад «Гвардії наступу». Ще одна — бригада під назвою «Хартія» — наразі формується.

Також Клименко пояснив, чому ці нові бригади були створені у системі МВС, а не ЗСУ.

Є, наприклад, поліцейський, який проходить службу в Тернопільській області. Він хоче взяти участь в бойових діях. Він має звання старший лейтенант або капітан поліції. Для того, щоб піти в ЗСУ, йому треба звільнитися, втратити звання, втратити ті преференції соціальні, які має поліцейський, і перейти до ЗСУ рядовим. Після закінчення війни, щоб нам його взяти назад в поліцію, необхідно пройти комплекс відбору і навчання, бо так вимагає закон, — зазначив міністр.

Водночас, формуючи відповідний підрозділ у Нацполіції, за цим добровольцем залишають місце і надалі.

І після закінчення воєнного стану особа повертається на свою посаду слідчого чи оперуповноваженого, чи спецпризначенця в Нацполіцію. Це стосується і прикордонників, це стосується й офіцерського складу Нацгвардії. Я не бачу тут проблеми, — наголосив він.

Крім того, зазначає Клименко, ці підрозділи формувалися б набагато довше, якби співробітників з одних підрозділів, які, наприклад, зайняті на охороні громадського порядку, переводили у ЗСУ.

Це зайняло б місяці і місяці. А ми сформували швидко ці підрозділи як з цивільних людей, так і з діючих працівників для того, щоб досягти ефективності і головне — встигнути підготувати ці підрозділи до участі у війні, — зазначив він.

Міністр наголосив, що «Гвардія наступу» — це не просто перейменування окремих бригад Нацгвардії.

Це нові підрозділи, куди ми набрали нових людей. Ці підрозділи сформовані з кістяка — командирів, які пройшли бойові дії, мають досвід участі у війні. Ці командири та інструктори вчать молоде поповнення, яке приходить до нас для того, щоб сформуватись уже в бойові порядки і в складі сил оборони взяти участь в бойових діях, — зазначив він.

За словами міністра, бригади «Гвардії наступу» мають приблизно таке ж озброєння, як і бригади ЗСУ, можливо, лише за винятком деяких видів озброєння, в першу чергу важкого.

Танки в нас є, але не «Леопарди», звичайно. Та я думаю, що найближчим часом ми будемо нормально справлятися і з такими танками, — зазначив він. — На озброєнні у нас автомобілі, бронетранспортери, артилерія, мінометне озброєння.

Клименко зазначив, що основна мета створення «Гвардії наступу» — у складі сил оборони здійснити штурмові дії для звільнення території України та вийти на кордон 1991 року.

Джерело: «BBC News Україна»