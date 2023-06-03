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Ракурс
Александр Ткаченко, фото: социальные сети

Логической ошибкой объяснили в Кабмине отказ рассматривать петицию об отставке Ткаченко

3 июн 2023, 19:30
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Петиція щодо звільнення чинного міністра культури Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.


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Про це свідчать дані на сторінці петиції на сайті електронних петицій до уряду.

Петицію було зареєстровано 7 березня 2023 року, відведений для збору голосів термін завершується лише через два дні.

Втім, автори петиції на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 3 червня, повідомили, що отримали від уряду відповідь, в якій вказувалося, що петиція за відведений термін не набрала необхідної кількості голосів.

Згодом автори петиції зазначили, що отримували ідентичну відповідь від Уряду на попередню петицію про відставку Ткаченка, котра було зареєстрована 4 січня цього року.

Пізніше на сторінці Кабміну у Твіттері відреагували на цю ситуацію, пояснивши її «логічною помилкою» у системі петицій.

Збір підписів на петицію про звільнення Олександра Ткаченка з поста Міністра триває. Повідомлення автору, що петиція не набрала голосів, є виключно наслідком логічної помилки в старій системі петицій. Ця помилка ніяк не впливає на подальше опрацювання петиції, — наголошується у повідомленні.

Источник: Ракурс


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