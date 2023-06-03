Олександр Ткаченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n183742-logichnou-pomylkou-poyasnyly-u-kabmini-vidmovu-rozglyadaty-petyciu-pro-vidstavku-tkachenka.html

Ракурс

Петиція щодо звільнення чинного міністра культури Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

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Про це свідчать дані на сторінці петиції на сайті електронних петицій до уряду.

Петицію було зареєстровано 7 березня 2023 року, відведений для збору голосів термін завершується лише через два дні.

Втім, автори петиції на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 3 червня, повідомили, що отримали від уряду відповідь, в якій вказувалося, що петиція за відведений термін не набрала необхідної кількості голосів.

Згодом автори петиції зазначили, що отримували ідентичну відповідь від Уряду на попередню петицію про відставку Ткаченка, котра було зареєстрована 4 січня цього року.

Важливе!

Багато питань, що відповідь до старої петиції. Ось підтвердження, що це саме відповідь на активну петицію.



1 фото — відповідь Кабміну на нову петицію, 03 червня 2023 року

2 фото — відповідь Кабміну на стару петицію, 04 січня 2023 року pic.twitter.com/9lNum8h8fy — УБН (@UBN_channel) June 3, 2023

Пізніше на сторінці Кабміну у Твіттері відреагували на цю ситуацію, пояснивши її «логічною помилкою» у системі петицій.