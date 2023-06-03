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Олександр Ткаченко, фото: соціальні мережі
«Логічною помилкою» пояснили у Кабміні відмову розглядати петицію про відставку Ткаченкаhttps://racurs.ua/ua/n183742-logichnou-pomylkou-poyasnyly-u-kabmini-vidmovu-rozglyadaty-petyciu-pro-vidstavku-tkachenka.htmlРакурс
Петиція щодо звільнення чинного міністра культури Олександра Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.
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Про це свідчать дані на сторінці петиції на сайті електронних петицій до уряду.
Петицію було зареєстровано 7 березня 2023 року, відведений для збору голосів термін завершується лише через два дні.
Втім, автори петиції на своїй сторінці у Твіттері сьогодні, 3 червня, повідомили, що отримали від уряду відповідь, в якій вказувалося, що петиція за відведений термін не набрала необхідної кількості голосів.
Згодом автори петиції зазначили, що отримували ідентичну відповідь від Уряду на попередню петицію про відставку Ткаченка, котра було зареєстрована 4 січня цього року.
Важливе!— УБН (@UBN_channel) June 3, 2023
Багато питань, що відповідь до старої петиції. Ось підтвердження, що це саме відповідь на активну петицію.
1 фото — відповідь Кабміну на нову петицію, 03 червня 2023 року
2 фото — відповідь Кабміну на стару петицію, 04 січня 2023 року pic.twitter.com/9lNum8h8fy
Пізніше на сторінці Кабміну у Твіттері відреагували на цю ситуацію, пояснивши її «логічною помилкою» у системі петицій.
Збір підписів на петицію про звільнення Олександра Ткаченка з поста Міністра триває. Повідомлення автору, що петиція не набрала голосів, є виключно наслідком логічної помилки в старій системі петицій. Ця помилка ніяк не впливає на подальше опрацювання петиції, — наголошується у повідомленні.
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