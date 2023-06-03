Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Черном море обнаружили нефтяное пятно, скриншот видео

Нефтяное пятно обнаружили в море вблизи Одессы (ВИДЕО)

3 июн 2023, 20:56
999

Біля Одеси в акваторії Чорного моря в районі пляжу «Відрада» станом на сьогодні, 3 червня, на морській поверхні помітна характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03.06.2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Держекоінспекція, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департамент екології та розвитку рекреаційних зон здійснюють заходи для встановлення об'ємів та джерел забруднення, а також інформування в установленому порядку правоохоронних органів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров