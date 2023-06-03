В Черном море обнаружили нефтяное пятно, скриншот видео

https://racurs.ua/n183745-neftyanoe-pyatno-obnarujili-v-more-vblizi-odessy-video.html

Ракурс

Біля Одеси в акваторії Чорного моря в районі пляжу «Відрада» станом на сьогодні, 3 червня, на морській поверхні помітна характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.

Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці 03.06.2023 відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що Держекоінспекція, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департамент екології та розвитку рекреаційних зон здійснюють заходи для встановлення об'ємів та джерел забруднення, а також інформування в установленому порядку правоохоронних органів.