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У Чорному морі виявили нафтову пляму, скріншот відео
Нафтову пляму виявили в морі поблизу Одеси (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183745-naftovu-plyamu-vyyavyly-v-mori-poblyzu-odesy-video.htmlРакурс
Біля Одеси в акваторії Чорного моря в районі пляжу «Відрада» станом на сьогодні, 3 червня, на морській поверхні помітна характерна пляма нафтопродуктів невстановленого розміру.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Одеської міської ради.
Співробітниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) вранці
03.06.2023відібрані проби морської води в місці забруднення з метою проведення відповідного лабораторного аналізу, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що Держекоінспекція, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації та Департамент екології та розвитку рекреаційних зон здійснюють заходи для встановлення об'ємів та джерел забруднення, а також інформування в установленому порядку правоохоронних органів.
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