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Ракурс
Около 40 оккупантов бежали со своих позиций. Фото:

Боятся ВСУ — около 40 оккупантов сбежали со своих позиций в Сватово

4 июн 2023, 08:49
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Російські окупанти зовсім не вмотивовані помирати на полі бою за диктатора володимира путіна, тому на фронті фіксуються випадки дезертирства.


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Так, 2 червня близько 40 військовослужбовців збройних сил рф дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області. Для пошуку загарбників командування рф задіяло два вертольоти та підрозділ росгвардії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 червня.

У Генштабі додали, що на фронті 3 червня відбулося 23 бойових зіткнення. Авіація Повітряних сил 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також шість — по зенітно-ракетних комплексах противника. Військові знищили шість розвідувальних БПЛА противника, а також два ударних дрони типу «Ланцет».

Ракетні війська та артилерія ЗСУ протягом минулої доби уразила пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, за час війни з Україною російські десантні війська сильно деградували та втратили свій «елітний» статус. Однак, навіть з огляду на це, командування рф намагається берегти частину цього більш професійного резерву.

Источник: Ракурс


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