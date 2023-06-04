Близько 40 окупантів втекли зі своїх позицій. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183749-boyatsya-zsu-blyzko-40-okupantiv-vtekly-zi-svoyih-pozyciy-u-svatovomu.html

Ракурс

Російські окупанти зовсім не вмотивовані помирати на полі бою за диктатора володимира путіна, тому на фронті фіксуються випадки дезертирства.

.

Так, 2 червня близько 40 військовослужбовців збройних сил рф дезертирували, покинувши позиції у Сватовому Луганської області. Для пошуку загарбників командування рф задіяло два вертольоти та підрозділ росгвардії. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 4 червня.

У Генштабі додали, що на фронті 3 червня відбулося 23 бойових зіткнення. Авіація Повітряних сил 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також шість — по зенітно-ракетних комплексах противника. Військові знищили шість розвідувальних БПЛА противника, а також два ударних дрони типу «Ланцет».

Ракетні війська та артилерія ЗСУ протягом минулої доби уразила пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, шість артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та три склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, за час війни з Україною російські десантні війська сильно деградували та втратили свій «елітний» статус. Однак, навіть з огляду на це, командування рф намагається берегти частину цього більш професійного резерву.