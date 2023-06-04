Возле Мелитополя российский БТР врезался в гражданский микроавтобус, есть погибший

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БТР российской армии, фото: Topwar
Возле Мелитополя российский БТР врезался в гражданский микроавтобус, есть погибшийhttps://racurs.ua/n183765-vozle-melitopolya-rossiyskiy-btr-vrezalsya-v-grajdanskiy-mikroavtobus-est-pogibshiy.htmlРакурс
Російські окупанти чинять терор на дорогах тимчасово окупованих районів Запорізької області. Відчуваючи власну безкарність, вони порушують ПДР і влаштовують аварії.
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Про це сьогодні, 4 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Так, за інформацією Федорова, лише за останні дні:
- 2 червня у Мелітополі на перетині проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Бєлякова військовий КАМАЗ протаранив цивільну автівку;
- вчора, 3 червня, у районі мосту на Новий Мелітополь військовий УАЗ не впорався з керуванням і влетів у бордюр;
- вчора, 3 червня, на повороті до села Зразкове з траси Мелітополь-Запоріжжя ворожий БТР врізався в цивільний мікроавтобус. Один з пасажирів помер на місці.
А майже рік тому на трасі між Мелітополем і Бердянськом військовий КАМАЗ переїхав машину. Загинула сім’я, включаючи 12-річного хлопчика, сиротою залишилась 4-річна дівчинка, — додав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому місті Шахтарську Донецької області БТР бойовиків переїхав і розчавив авто мирних мешканців, загинули двоє цивільних осіб.
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