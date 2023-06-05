Бойцы СБУ сбросили дроны-камикадзе на российскую «Гвоздику»

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Ракурс

Дрон-каміккадзе знищив російську самохідну артилерійську установку «Гвоздика» на околицях Бахмута Донецької області, де зараз точаться важкі бої.

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Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка «Гвоздика», — написав міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відеозапис у Телеграм 5 червня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Російську «Гвоздику» уразив дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake.