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Ракурс
Бійці СБУ скинули дрони-камікадзе на російську «Гвоздику»

Бійці СБУ скинули дрони-камікадзе на російську «Гвоздику» (ВІДЕО)

5 чер 2023, 12:15
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Дрон-каміккадзе знищив російську самохідну артилерійську установку «Гвоздика» на околицях Бахмута Донецької області, де зараз точаться важкі бої.


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Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка «Гвоздика», — написав міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відеозапис у Телеграм 5 червня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Російську «Гвоздику» уразив дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake.

Джерело: Ракурс


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