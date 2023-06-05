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Бійці СБУ скинули дрони-камікадзе на російську «Гвоздику»
Бійці СБУ скинули дрони-камікадзе на російську «Гвоздику» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183785-biyci-sbu-skynuly-drony-kamikadze-na-rosiysku-gvozdyku-video.htmlРакурс
Дрон-каміккадзе знищив російську самохідну артилерійську установку «Гвоздика» на околицях Бахмута Донецької області, де зараз точаться важкі бої.
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Армія дронів знищує радянський мотлох на околицях Бахмута. Цього разу в росіян мінус одна самохідна артилерійська установка «Гвоздика», — написав міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.
Відеозапис у Телеграм 5 червня оприлюднило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Російську «Гвоздику» уразив дрон, придбаний за кошти української блокчейн-компанії Everstake.
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