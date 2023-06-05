США готові й надалі підтримувати кіберзахист України перед обличчям неспровокованого російського вторгнення.

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У межах цієї підтримки опрацьовується питання надання Україні додатково 37 млн дол. на кібердопомогу. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Таким чином, загальна сума наданої США допомоги у сфері кібербезпеки досягне 82 млн доларів з лютого 2022 року та понад 120 млн дол. з 2016 року

Ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури, — наголошують у Держдепі.