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Украина получит дополнительную помощь от США на кибербезопасность
США предоставит Украине дополнительные 37 млн долларов на кибербезопасность — Госдепhttps://racurs.ua/n183799-ssha-predostavit-ukraine-dopolnitelnye-37-mln-dollarov-na-kiberbezopasnost-gosdep.htmlРакурс
США готові й надалі підтримувати кіберзахист України перед обличчям неспровокованого російського вторгнення.
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У межах цієї підтримки опрацьовується питання надання Україні додатково 37 млн дол. на кібердопомогу. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
Таким чином, загальна сума наданої США допомоги у сфері кібербезпеки досягне 82 млн доларів з лютого 2022 року та понад 120 млн дол. з 2016 року
Ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури, — наголошують у Держдепі.
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