Україна отримає додаткову допомогу від США на кібербезпеку

https://racurs.ua/ua/n183799-ssha-nadadut-ukrayini-dodatkovi-37-mln-dolariv-na-kiberbezpeku-derjdep.html

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США готові й надалі підтримувати кіберзахист України перед обличчям неспровокованого російського вторгнення.

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У межах цієї підтримки опрацьовується питання надання Україні додатково 37 млн дол. на кібердопомогу. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Таким чином, загальна сума наданої США допомоги у сфері кібербезпеки досягне 82 млн доларів з лютого 2022 року та понад 120 млн дол. з 2016 року