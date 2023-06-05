Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна отримає додаткову допомогу від США на кібербезпеку
США нададуть Україні додаткові 37 млн доларів на кібербезпеку — Держдепhttps://racurs.ua/ua/n183799-ssha-nadadut-ukrayini-dodatkovi-37-mln-dolariv-na-kiberbezpeku-derjdep.htmlРакурс
США готові й надалі підтримувати кіберзахист України перед обличчям неспровокованого російського вторгнення.
.
У межах цієї підтримки опрацьовується питання надання Україні додатково 37 млн дол. на кібердопомогу. Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.
Таким чином, загальна сума наданої США допомоги у сфері кібербезпеки досягне 82 млн доларів з лютого 2022 року та понад 120 млн дол. з 2016 року
Ця підтримка допомогла посилити спроможність України виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури, — наголошують у Держдепі.
Нотаріат у воєнний час: дарування, купівля-продаж і спадкування в умовах воєнного стану
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...