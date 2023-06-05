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Обнаруженное на Харьковщине российское оружие, фото: ДБР

Зенитная установка и 10 тонн боеприпасов — ДБР обнаружило тайник с российским оружием (ФОТО)

5 июн 2023, 21:58
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На деокупованій території Харківщини працівники ДБР виявили схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.


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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба відомства.

Схованку обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У ній була знайдена зброя загальною вагою понад 10 тонн:

  • протитанкові гранати;
  • різноманітні міни;
  • гранатомети;
  • осколково-фугасні заряди;
  • ящики з набоями різного калібру;
  • касетні боєприпаси.

Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23», — зазначають у ДБР.

За оперативною інформацією, виявлена зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.

Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих, — наголошують у ДБР.

Виявлена на Харківщині російська зброя, фото: ДБР

Источник: Ракурс


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