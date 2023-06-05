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Обнаруженное на Харьковщине российское оружие, фото: ДБР
Зенитная установка и 10 тонн боеприпасов — ДБР обнаружило тайник с российским оружием (ФОТО)https://racurs.ua/n183804-zenitnaya-ustanovka-i-10-tonn-boepripasov-dbr-obnarujilo-taynik-s-rossiyskim-orujiem-foto.htmlРакурс
На деокупованій території Харківщини працівники ДБР виявили схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.
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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба відомства.
Схованку обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У ній була знайдена зброя загальною вагою понад 10 тонн:
- протитанкові гранати;
- різноманітні міни;
- гранатомети;
- осколково-фугасні заряди;
- ящики з набоями різного калібру;
- касетні боєприпаси.
Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23», — зазначають у ДБР.
За оперативною інформацією, виявлена зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.
Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих, — наголошують у ДБР.
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