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Виявлена на Харківщині російська зброя, фото: ДБР
Зенітна установка та 10 тонн боєприпасів — ДБР виявило схованку з російською зброєю (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183804-zenitna-ustanovka-ta-10-tonn-boieprypasiv-dbr-vyyavylo-shovanku-z-rosiyskou-zbroieu-foto.htmlРакурс
На деокупованій території Харківщини працівники ДБР виявили схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.
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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба відомства.
Схованку обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У ній була знайдена зброя загальною вагою понад 10 тонн:
- протитанкові гранати;
- різноманітні міни;
- гранатомети;
- осколково-фугасні заряди;
- ящики з набоями різного калібру;
- касетні боєприпаси.
Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23», — зазначають у ДБР.
За оперативною інформацією, виявлена зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.
Всю зброю ДБР вилучило та готує для передачі одній з бригад ЗСУ. Українські ж захисники кажуть, символічно, що зброя з якою окупанти прийшли на нашу землю, буде використана проти них самих, — наголошують у ДБР.
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