Виявлена на Харківщині російська зброя, фото: ДБР

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На деокупованій території Харківщини працівники ДБР виявили схованку із російською зброєю, яку окупанти не встигли забрати із собою під час відступу.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляє прес-служба відомства.

Схованку обладнали у лісосмузі на території Великобурлуцького району. У ній була знайдена зброя загальною вагою понад 10 тонн:

протитанкові гранати;

різноманітні міни;

гранатомети;

осколково-фугасні заряди;

ящики з набоями різного калібру;

касетні боєприпаси.

Крім того, рашисти залишили в лісосмузі ще й протитанкову керовану ракету та зенітну установку «ЗУ-23», — зазначають у ДБР.

За оперативною інформацією, виявлена зброя належала мотострілецькому полку 11-го армійського корпусу берегових військ рф.