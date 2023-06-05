Российские захватчики вводят пропуска на временно оккупированных территориях, фото: Korabelov.Info

https://racurs.ua/n183806-rashisty-vvodyat-propuska-na-okkupirovannom-zaporoje-cns.html

Ракурс

Окупанти запровадили систему перепусток для пересування між населеними пунктами тимчасово окупованих територій Запорізької області.

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Про це сьогодні, 5 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Таким чином росіяни сподіваються знайти партизан, які діють на тимчасово окупованих територіях. Однак в них немає жодних шансів перемогти український спротив, — вказано в повідомленні.

Також, за інформацією ЦНС, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя окупаційна адміністрація складає списки ще не «віджатої» спецтехніки з метою її подальшого викрадення.

На тимчасово окупованих територіях оголошено «перереєстрацію самохідної техніки», — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що представники окупаційної адміністрації вже почали навідуватися в підприємства сільськогосподарської та інших галузей і перевіряти, яка саме техніка там є.